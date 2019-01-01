Краевые власти повторно объявили аукцион на строительство галереи
Сумма и тип торгов не изменились
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Краевое минзакупок вновь объявило торги на разработку проектно-сметной документации и строительство Пермской государственной художественной галереи. Максимальная стоимость контракта составляет 4,117 млрд руб.
Заявки принимаются до 2 марта.
Напомним, ранее краевые власти проводили аналогичные торги, но на них не поступило заявок. При этом предполагалось, что повторные торги пройдут в иной форме, однако власти опять объявили аукцион.
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