Краевые власти повторно объявили аукцион на строительство галереи Сумма и тип торгов не изменились Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевое минзакупок вновь объявило торги на разработку проектно-сметной документации и строительство Пермской государственной художественной галереи. Максимальная стоимость контракта составляет 4,117 млрд руб.

Заявки принимаются до 2 марта.

Напомним, ранее краевые власти проводили аналогичные торги, но на них не поступило заявок. При этом предполагалось, что повторные торги пройдут в иной форме, однако власти опять объявили аукцион.