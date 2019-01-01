Наталья Тимофеева журналист На аукцион на строительство художественной галереи не поступило заявок Краевые власти изменят порядок отбора и объявят его заново Поделиться Поделиться Твитнуть

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Сегодня, 3 февраля, конкурсная комиссия должна была подвести итоги аукциона на проектирование и строительство здания художественной галереи на территории бывшего завода им. Шпагина в Перми.

Однако, как сообщается на сайте госзакупок, аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Напомним, аукцион был объявлен 27 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта — 4 млрд 117 млн руб. Источник финансирования — бюджет Пермского края. Победитель должен был построить четырёхэтажное здание с одним подземным и одним антресольным этажами по проекту архитектурного бюро Speech в течение двух лет и десяти месяцев с даты заключения контракта.

Как пояснили «Новому компаньону» в министерстве строительства Пермского края, торги будут объявлены вновь, но уже в формате запроса предложений.

Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края:

— Новое здание галереи очень важный и интересный проект, но сложный для возведения. В России, особенно в регионах, давно не было проектов такого масштаба, поэтому компаниям нужно больше времени, чтобы оценить свои возможности и готовность заявиться на строительство. Поиск подрядчика продолжается. Запрос предложений — этап этого процесса. Такой формат закупки предполагает внесение предложений о цене контракта самими участниками. Мы рассмотрим их варианты и выберем компанию, соответствующую всем требованиям, предложившую выполнить работы за оптимальную стоимость.