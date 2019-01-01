Сергей Данилов «Молот-Прикамье» уступил «Горняку» в гостевом матче Поделиться Поделиться Твитнуть

В очередном матче выездной серии «Молот-Прикамье», ведя по ходу матча в две шайбы, уступил ХК «Горняк» — 5:3.

«Горняк» на первых секундах встречи. Но пермяки довольно быстро нашли, чем ответить на такое начало в исполнении хозяев: Андрей Рукин сровнял счёт.

Спустя три минуты «Молот» уже вышел вперёд и вновь шайба была заброшена Артуром Чувиляевым. За 30 секунд до конца периода Денис Сандер забросил третью шайбу в ворота «Горняка».

Во втором и третьем периодах зрители увидели ещё 4 шайбы, но забивали уже лишь хоккеисты «Горняка» и тем самым добыли для себя трудовую победу со счётом 5:3.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

-Вышли показать, что мы вышли играть. Первый период сыграли, а потом смотрели, как играет соперник. Видимо победила команда, которая больше хотела. Извиниться хотел бы перед нашими болельщиками, за такую отвратительную игру, во втором и третьем периодах. Такого безволия я еще не видел у своей команды. Где-то нам не хватило немного свежести, всё-таки соперник помоложе, действовал чуть-чуть поагрессивней, чем мы. Мы чуть просели, надо отдать должное сопернику, мы физически подустали, и не выдержали все 60 минут, приходится ездить из города в город. Но это не оправдание, и не дает повода. Мы играли плохо два периода, играли отвратительно, отсюда и результат.