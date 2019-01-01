Прокуратура выявила нарушения при уборке снега в Чусовом Поделиться Поделиться Твитнуть

Чусовская городская прокуратура совместно с ГИБДД проверила информацию о ненадлежащем содержании автомобильных дорог в Чусовом.

По итогам проверки установлено, что местная администрация, МУП «Комбинат благоустройства» и ООО «МПК Гранд-Экс» ненадлежащим образом исполняют обязанности по благоустройству и содержанию улично-дорожной сети.

В частности, на проезжей части имеются снежные накаты, не произведена их обработка противогололёдной смесью, на остановках маршрутного транспорта, пешеходных переходах, остановочных и заездных карманах имеется слой рыхлого снега, что влияет на безопасность участников дорожного движения.

По итогам проверки прокурор внёс главе администрации Чусовского городского округа и руководителям подрядных организаций преставления, в настоящее время принимаются меры к устранению нарушений.