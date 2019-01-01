Григорий Серёдкин ХК «Молот-Прикамье» в овертайме уступил «Южному Уралу» Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье» потерпел второе выездное поражение подряд. Со счётом 4:3 пермская команда уступила орскому «Южному Уралу».

Для «молотобойцев» матч начался неудачно»: к концу первого периода пермская команда проигрывала со счётом 2:0. У хозяев льда отличились Илья Иванов и Егор Дорофеев. Во втором периоде Владимир Королёв сократил разрыв в счёте. Всё изменилось на 12-й минуте третьего периода. Артур Чувиляев сравнял счёт, а спустя 18 секунд Владимир Королёв оформил дубль — 2:3. До победы гостям не хватило продержаться минуту игрового времени. Дмитрий Марченков перевёл игру в овертайм, где Николай Владимиров снова вывел орчан вперёд и оформил победу своей команды — 4:3.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Игра разделилась на три части. Первый период, когда мы пропустили две шайбы. Не скажу, что плохо играли, но, тем не менее, пропустили контратаку одну и сами себе забили один гол. Дальше мы владели инициативой в большей степени, сравняли счёт, повели. Но тут нужно было правильно сыграть, забрать свой пятак. А в итоге пропустили гол. Соперник снял вратаря, сравнял счёт. В овертайме сказалось, наверное, мастерство одного игрока в составе соперника. Он сумел обыграть один в один, обыграть вратаря. Имеем, что имеем. Идём дальше.

Следующую игру «Молот-Прикамье» вновь проведёт на выезде, 16 февраля. В рамках заключительной выездной серии регулярного чемпионата ВХЛ, команда Павла Десяткова в Учалах встретится с местным «Горняком».