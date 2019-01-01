Григорий Серёдкин Врачи краевой детской больницы спасли жизнь годовалой девочке с гигантской опухолью Поделиться Поделиться Твитнуть

Врачи краевой детской клинической больницы (КДКБ) спасли жизнь годовалой девочке с редким синдромом Казабаха-Меррита. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Девочка родилась в одной из отдалённых территорий Прикамья. С помощью телемедицины состояние ребёнка удалось стабилизировать. Его транспортировали в реанимационное отделение КДКБ, где был поставлен окончательный диагноз — гигантская сосудистая опухоль левой половины лица, головы, шеи, переднего средостения. Опухоль препятствовала самостоятельному дыханию девочки, а её размеры не позволяли провести операцию.

Однако врачам краевой больницы удалось спасти ребёнка без хирургического вмешательства. В течение года ребёнок получал медикаментозное лечение, которое способствовало регрессу сосудистой опухоли.

Дмитрий Антонов, главный врач КДКБ, доктор медицинских наук:

— Врачи краевой детской больницы для дополнительной диагностики провели необходимые обследования, подтвердили серьёзность и опасность расположения сосудистой опухоли. Для лечения врождённой патологии подключились гематолог, неонатолог, генетик, кардиолог, хирург. Специалисты педиатрической службы подобрали медикаментозную терапию, гемангиома начала рассасываться, восстановилась проходимость дыхательных путей. Спустя три недели с момента поступления в отделение девочка смогла дышать сама. В дальнейшем большой объём работы по выхаживанию маленького пациента взяли на себя врачи педиатрического отделения №2.