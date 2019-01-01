Григорий Серёдкин Утверждён проект реконструкции манежа «Спартак» Поделиться Поделиться Твитнуть

Утверждён проект реконструкции здания манежа «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту городской администрации, на первом этаже комплекса будут размещены беговые дорожки длиной 200 м со скруглениями по радиусу и две легкоатлетические дорожки по 110 м. Также планируется обустроить сектор для толкания ядра, яму для прыжков в длину, трибуны, судейскую, комментаторскую кабины, тренажёрный зал с раздевалками и конференц-зал. После реконструкции в манеже смогут заниматься до 100 легкоатлетов одновременно.

Кроме того, будут обновлены тренажёрный зал, зал для занятий бадминтоном и зал единоборств. Новый фасад здания выполнят в ярких цветах, а прилегающая территория комплекса будет обустроена спортивными площадками. Реконструкция начнётся после аукциона по выбору подрядной организации.

Воспитанники спортивных секций, ранее занимавшиеся в спорткомплексе, распределены в другие здания. Вернуться в манеж спортсмены смогут после проведения реконструкции, которая займёт несколько лет.

Напомним, в апреле 2019 года администрация Перми объявила аукцион на разработку проекта реконструкции манежа «Спартак». Начальная цена контракта составила 13,2 млн руб.



