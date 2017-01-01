Проектно-сметная документация на реконструкцию манежа «Спартак» будет разработана в следующем году

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Проектно-сметную документацию на реконструкцию манежа «Спартак» планируется разработать в 2020 году, а сама реконструкция после этого займёт несколько лет. Об этом было объявлено на заседание коллегии по вопросам развития физической культуры и спорта при горадминистрации.

Согласно техзаданию, на первом этаже планируется разместить беговые дорожки длиной 200 м, со скруглениями по радиусу, две легкоатлетические дорожки по 110 м, обустроить сектор для толкания ядра, яму для прыжков в длину, трибуны, судейскую, комментаторскую кабину, тренажёрный зал с раздевалками, конференц-зал.



Также в планах — обновление зала для занятий бадминтоном, залов единоборств и тренажёрного зала. Единовременно в манеже смогут заниматься до 100 легкоатлетов, а в других залах — десятки бадминтонистов, единоборцев и других спортсменов.



Напомним, в декабре 2018 года состоялись торги по продаже спортивного манежа «Спартак». На конкурс поступила единственная заявка от департамента имущественных отношений. Имущество манежа было выкуплено за 160 млн руб.



