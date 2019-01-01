Григорий Серёдкин Проводница поезда выплатит 130 тыс. руб. за полученные пассажиркой травмы Поделиться Поделиться Твитнуть

Проводницу пассажирского поезда оштрафовали на 130 тыс. руб. за травмы пассажира. Об этом сообщает ТК «ВЕТТА 24».

Вечером 25 мая 2019 года пассажирский поезд сообщением Челябинск — Санкт-Петербург прибыл на второй путь станции Кунгур Свердловской железной дороги. После остановки состава последние три вагона поезда остались за пределами пассажирской платформы. Проводница одного из вагонов не предприняла меры для обеспечения безопасной высадки пассажиров и предложила пассажирке выйти в месте, не предназначенном для нахождения людей. Выходя из вагона, пассажирка ступила на насыпь из щебня и упала. В результате падения она получила травму.

Суд признал проводницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).