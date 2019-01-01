Дмитрий Енцов журналист В мачте с «Пармой» не смогут сыграть три легионера «Зенита» Поделиться Поделиться Твитнуть

Три легионера баскетбольного клуба «Зенит» не успели восстановиться от травм и не примут участия в матче с пермской «Пармой». Об этом сообщила пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

Колтон Айверсон не оправился от рассечения межпальцевого промежутка, Алекс Ренфро получил сильный ушиб колена (обе травмы получены 31 января в матче с «Барселоной»), а Матеуш Понитка продолжает лечить повреждённую связку голеностопа после январского матча с УНИКСом.

Несмотря на появившуюся информацию о том, что после ухода испанца Жоана Плазы новым наставником клуба станет другой испанец Хавьер Паскуаль, команду на паркет пермского УДС «Молот» выведет и. о. главного тренера Сергей Вознюк.

Напомним, несмотря на внушительный список травмированных (во многом из-за чего команда проиграла все последние матчи), букмекеры всё же отдают небольшое преимущество именно «Зениту».

Пермская команда занимает шестую строчку в Единой лиге ВТБ, а питерцы — 11-ю.

Матч состоится 14 февраля в УДС «Молот». Начало — в 19:30.

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