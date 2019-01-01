Пермский теннисист Даниил Сарксян стал первой ракеткой России среди юношей до 15 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

11 февраля Даниил Сарксян, сын депутата краевого парламента Вагаршака Сарксяна, был награждён престижной стипендией Бориса Ельцина, которая вручается трём лучшим игрокам по результатам выступлений на европейских теннисных турнирах.

Стипендию юному спортсмену вручила дочь первого президента России Татьяна Юмашева. Награждение прошло в московском конференц-зале Бориса Ельцина. На награждении также присутствовали президент Федерации большого тенниса России Шамиль Тарпищев, звёзды большого тенниса Марат Сафин, Елена Дементьева и Анастасия Мыскина.

Благодаря стабильно успешным выступлениям в турнирах Европы и России пермяк Даниил Сарксян смог возглавить рейтинг юношей Российского теннисного тура в возрасте до 15 лет.

Дважды Даниил становился чемпионом турниров тенниса Европы в возрастной категории до 15 лет. Он вошёл в число сильнейших игроков на чемпионате России, а также выиграл престижный турнир категории 1А Кубка Ельцина, который прошёл в декабре 2019 года в Екатеринбурге.

В турнирах тенниса Европы принимают участие теннисисты из всех стран мира. Даниил на многих их них входит в число четверть- и полуфиналистов, что также позволяет ему завоевывать рейитнговые очки. В Европейском рейтинге Даниил также входит в десятку сильнейших игроков.

Сегодня Даниил вместе с ещё двумя игроками сборной команды России готовится к тому, чтобы отстаивать честь страны на финале командного чемпионата Европы среди юношей до 15 лет. Соревнования состоятся в чешском городе Вешка с 20 по 22 февраля.

С четырёх лет Даниил тренируется у Николая Курапова, в его команду также входят два успешных в прошлом теннисиста — Илья Кошелев и Михаил Коровин.