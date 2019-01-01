Григорий Серёдкин Юрий Трутнев возглавит управление по развитию приоритетных территорий Поделиться Поделиться Твитнуть

Юрий Трутнев возглавит новое управление по развитию приоритетных территорий. Об этом в прямом эфире заседания правительства сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Трансляцию заседания вёл телеканал «Россия 24».

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ:

— Мы утвердили сегодня новую структуру аппарата правительства. У нас появилось одно новое управление — по развитию приоритетных территорий. Его будет курировать Юрий Петрович Трутнев. При этом общая численность аппарата правительства останется неизменной.

Напомним, 29 января Юрий Трутнев был назначен ответственным за государственную политику в области комплексного социально-экономического развития Северного Кавказа. С 2013 года экс-глава Прикамья также занимает пост вице-премьера и полномочного представителя президента в ДВФО.



