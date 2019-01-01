Юрий Трутнев будет курировать госполитику на Северном Кавказе Поделиться Поделиться Твитнуть

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями. Так, вице-премьер и полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев теперь будет также ответственным за государственную политику в области комплексного социально-экономического развития Северного Кавказа. Соответствующая информация размещена на сайте Правительства РФ.

Напомним, Юрий Трутнев в 1996—2000 годах был мэром Перми, в 2000-м—2004-м — губернатором Пермской области. После этого был назначен министром природных ресурсов РФ.