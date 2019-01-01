Евгения Пастухова выпускающий редактор В «Теплоэнерго» может смениться руководство Отставки прогнозируют на следующую неделю Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», директор ПК ГУП «Теплоэнерго» Алик Башаев может оставить должность по собственному желанию. Точной даты собеседник не уточнил, предположительно, это случится на следующей неделе.

Кроме того, по его данным, ГУП покидает и заместитель директора организации Андрей Красников. Андрей Красников отказался от комментариев.

В пресс-службе краевого правительства поянили, что пока заявлений об увольнении не поступало, Башаев и Красников продолжают работу.

Напомним, ПК ГУП «Теплоэнерго» стал регоператором в области обращения с ТКО в конце 2018 года. Компания дважды получала субсидии из краевого бюджета.