Кассовый разрыв «Теплоэнерго» могут вновь закрыть за счёт краевого бюджета При этом регоператор получит только те суммы, которые указал в квартальном отчёте об объёмах недополученных доходов

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Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Сегодня, 13 ноября, в Заксобрании на рабочей группе по подготовке проекта бюджета края на 2020—2022 годы ко второму чтению рассмотрели поправки, внесённые между чтениями.

Самой обсуждаемой поправкой стало предложение депутата Ильи Шулькина. Парламентарий предложил увеличить расходы краевого бюджета министерству ЖКХ и благоустройства на возмещение недополученных доходов региональному оператору по обращению с ТКО за счёт увеличения доходов от уплаты налога на прибыль организаций.

Автор поправки пояснил, что сейчас в терсхеме обращения с отходами установлен объём ТКО в 705 тыс. т при тарифе 5299 руб. 25 коп. на тонну. Перемножая эти цифры, можно рассчитать необходимый объём валовой выручки для регоператора в размере 3,7 млрд руб. Именно эта сумма была запланирована в терсхеме на 2019 и 2020 годы. Но по итогам этого года состоится уточнение объёма собранного мусора, и объём ТКО снизится с 705 тыс. т до 574 тыс. т. В результате эта разница даст ПКГУП «Теплоэнерго» недосбор в рамках его производственной программы.

«Из этой ситуации у нас всего два выхода: либо пересматривать тариф в сторону увеличения, чтобы обеспечить необходимый объем валовой выручки, либо субсидировать регоператора из краевого бюджета. Тариф мы пересматривать в 2020 году не можем, поэтому предлагаю заложить субсидию на следующий год для покрытия выпадающих доходов», — заявил Илья Шулькин.

На возмещение недополученных доходов региональному оператору предлагается заложить в бюджете края на 2020 год 693,1 млн руб. При этом есть условие, при котором будут перечисляться средства, — предоставление ежеквартально отчётности об объёмах недополученных доходов.

Кроме того, по словам Ильи Шулькина, 693,1 млн руб. — это формальные цифры, и они будут корректироваться с помощью данных из отчётов. То есть ПКГУП «Теплоэнерго» получит только те суммы, которые указало в отчёте.

Отметим, что из бюджета края уже давали субсидию на закрытие кассового разрыва ПКГУП «Теплоэнерго». В конце 2018 года на работу ПКГУП «Теплоэнерго» из краевого бюджета было выделено 352 млн руб. на покрытие убытков оператора от начала операционной деятельности. А в июне 2019 ПКГУП получило из бюджета ещё 699 млн руб. в качестве возмещения недополученных доходов.

Сразу несколько депутатов обратили внимание, что на заседаниях, проводимых в Заксобрании, представители министерства ЖКХ и краевого правительства неоднократно говорили, что финансирование больше не понадобится. Илья Шулькин заявил, что сам он этих высказываний со стороны правительства не слышал. По его словам, в минЖКХ ему говорили, что субсидия не понадобится лишь в 2019 году. А здесь речь идёт про 2020 год.

С учётом важности темы, многие депутаты отметили, что субсидию придётся выделить и в третий раз. Но параллельно с этим депутат Виктор Плюснин попросил КСП Пермского края как можно скорее провести проверку деятельности регоператора по итогам 2019 года.