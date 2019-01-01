Григорий Серёдкин В Прикамье временно запрещён въезд гражданам Китая Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае введён временный запрет на въезд гражданам Китая. Об этом сообщает ТК «ВЕТТА 24». Соответствующее распоряжение вынесло Правительство РФ. Так, краевое УФМС России временно приостанавливает ряд процедур для граждан КНР. Это коснётся приёма документов, оформления и выдачи приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности. Также приостановлена выдача разрешений на работу гражданам Китая, находящимся за пределами России.

Подобные меры введены в большинстве субъектов страны. Причиной является распространение в Китае коронавируса 2019-nCoV.

Напомним, ранее краевое правительство приняло решение развернуть штаб по борьбе с распространением коронавируса.



