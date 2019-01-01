В Прикамье развернут штаб по предупреждению распространения коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края принято решение о расширении полномочий оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Теперь в него входят представители МЧС и МВД по Пермскому краю, которые при необходимости смогут владеть необходимой информацией о распространении инфекции и принять необходимые меры для обеспечения безопасности жителей Прикамья.

Штаб также контролирует состояние жителей региона, прилетевших из Китая. В конце января несколько человек вернулись в Прикамье из Китая, сейчас все они находятся под наблюдением врачей лечебных учреждений края. Наблюдение продолжится в течение всего инкубационного периода инфекции (14 дней с момента возвращения из КНР). По данным министерства здравоохранения Пермского края, все прилетевшие пермяки чувствуют себя хорошо, симптомов заболевания не выявлено.

Специалисты минздрава совместно с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю утвердили план мероприятий по предотвращению завоза и распространения нового коронавируса в Прикамье. Например, организован межведомственный оперативный штаб, разработаны мероприятия в отношении источника инфекции, путей и факторов передачи возбудителя, а также контактных лиц.

В международном аэропорту Большое Савино проводится усиленный контроль всех лиц, прибывающих из неблагополучных регионов, с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

Минздрав обращает внимание граждан, прибывших из КНР, что при появлении симптомов острых респираторных инфекций в течение 14 дней после прибытия необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства или вызвать врача на дом для проведения обследования на коронавирусную инфекцию и назначения лечения.

Граждане, прибывшие из КНР без симптомов ОРВИ, в течение 14 дней после прибытия могут обратиться к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультации и обследования на коронавирусную инфекцию. Телефоны для справок: 8(342) 236-41-52, 208-34-68.