Григорий Серёдкин УФАС: «Т Плюс» выставило застройщику счёт за будущее теплоснабжение Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление ФАС по Пермскому краю выявило нарушение в деятельности теплоснабжающей компании ПАО «Т Плюс». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомтсва.

С заявлением в ведомство обратился застройщик ООО «ВекторСтройСервис», который указал, что ПАО «Т Плюс» откладывает запуск теплоснабжения дома и срок ввода объекта в эксплуатацию.

В ходе рассмотрения заявления выяснилось, что в декабре 2019 года представители ПАО «Т Плюс» составили акт бездоговорного потребления тепловой энергии в отношении объекта теплопотребления на ул. Адмирала Макарова, 23. На основании акта застройщику выставлен счёт на 900 тыс. руб. При этом теплоснабжающая организация обозначила расчётный период бездоговорного потребления — с декабря 2019 по март 2020 года. Таким образом, в оплату было включено будущее время потребления ресурса.

Николай Хаснуллин, заместитель руководителя Управления ФАС по Пермскому краю:

— Обстоятельства, подтверждающие факт бездоговорного потребления тепловой энергии застройщиком, не были установлены и доказаны теплоснабжающей организацией в соответствии с нормами Федерального закона «О теплоснабжении». Однако это не помешало ресурсоснабжающей компании выставить застройщику счёт за бездоговорное потребление тепла, причём начисленный за будущий период. Антимонопольное ведомство усмотрело в действиях ПАО «Т Плюс» признаки нарушения, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

Антимонопольное ведомство вынесло теплоснабжающей компании предупреждение. ПАО «Т Плюс» надлежит аннулировать незаконный акт о бездоговорном потреблении тепловой энергии в отношении застройщика, а также выставленный застройщику счёт на оплату. На исполнение предупреждения у ПАО «Т Плюс» будет 10 дней.

В «Т Плюс» отметили, что акт бездоговорного потребления был оформлен ресурсоснабжающей организацией (РСО) по обращению застройщика ООО «ВекторСтройСервис», что подтверждается письмом, направленным в адрес РСО.

В письме подчёркивается, что тепловой ресурс был необходим застройщику «для строительных нужд». Однако в дальнейшем ООО «ВекторСтройСервис», вопреки собственному обращению оспорило действия РСО, в связи с чем акт бездоговорного потребления был признан составленным ошибочно. О возникшем разногласии и ошибочно составленном акте ресурсоснабжающая организация официально проинформировала антимонопольный орган.