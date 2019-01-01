Мария Сыропятова С июня 2019 года с Пермского мясокомбината уволились 277 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

АО «Пермский мясокомбинат» с июня 2019 года по январь 2020 года покинули 277 человек. Об этом «Новому компаньону» рассказали в группе компаний «Продо». Согласно официальным данным компании, только 54 человека попали под сокращение. Остальные 223 уволились по собственному желанию, ушли по соглашению сторон или в связи с истечением срока трудового договора. Эти сотрудники работали в колбасно-кулинарном и холодильном цехах, а также на вспомогательных производствах — в механической службе, лаборатории и службе качества.

По данным ГК «Продо», на АО «Пермский мясокомбинат» сейчас работают 148 человек. Ранее в компании заявляли о том, что не собираются в ближайшее время ликвидировать юрлицо и сохранят в штате предприятия сотрудников службы обслуживания клиентов, технический и управленческий персонал.



Напомним, что в июне 2019 года стало известно о закрытии производства и сокращении сотрудников на АО «Пермский мясокомбинат». Продукцию под его брендами теперь производят на Пермской птицефабрике в посёлке Сылва (Пермский край) и Уфимском мясоконсервном комбинате (Башкортостан). Закрытие производства в группе «Продо» ранее объясняли высоким уровнем конкуренции в мясной переработке, при которой содержать площадку Пермского мясокомбината стало невыгодно. На этом фоне в правительстве Пермского края оценивали высокий потенциал роста пищевой промышленности в регионе и заявляли о готовности сотрудничать с производителями при модернизации производства.



В краевом минсоцразвития пояснили, что все сотрудники предприятия были уведомлены о предстоящих изменениях в установленные законом сроки. Территориальные отделы краевой службы занятости содействовали в трудоустройстве всем обратившимся. Сотрудникам, покидающим Пермский мясокомбинат, были предложены вакансии на «ПРОДО Птицефабрике Пермской» и других предприятиях группы «Продо». Трое выбрали работу на птицефабрике в Перми, ещё несколько — на Уфимском мясоконсервном комбинате и «Продо Птицефабрике Калужской». Кроме того, ГК «Продо» способствовала трудоустройству своих сотрудников, устроив ярмарку вакансий крупнейших работодателей Перми и Пермского края.