Дмитрий Енцов журналист Пермский край занял место во второй десятке рейтинга регионов по развитию футбола Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФУТБОЛ | Академия игровых видов спорта vk.com/academy59football

Компания Sport connect, специализирующаяся на спортивном менеджменте и маркетинге, совместно с «РБК» подготовила исследование футбольного развития регионов России. Как указано в исследовании, критериями рейтинга послужили следующие критерии: количество воспитанников-профессионалов, наличие возможности обучения лицензированных тренеров, работа школ и академий, наличие и количество манежей, процент населения, периодически играющего в футбол.

Данные по каждому критерию суммировались. Пермский край получил в итоге 6,5 балла (максимально можно было получить 30 баллов). Это 28-й—31-й показатель из 85 регионов. Для сравнения: лидером стала Москва с 29 баллами. На втором месте — Краснодарский край (24 балла), на третьем — Ростовская область (16).

Прикамье делит конец второй десятки совместно с Чечнёй, Калужской областью и Республикой Саха. Аутсайдерами стали Архангельская и Мурманская области (по одному баллу).

При этом из всех критериев наиболее высокий у Пермского края относится к количеству воспитанников, которые в итоге выступали в одной из профессиональных лиг России (РПЛ, ФНЛ и ПФЛ). К воспитанникам авторы отнесли тех те, кто провёл в местной академии минимум один год.

В результате к прикамским воспитанникам-профессионалам авторы исследования отнесли 17 игроков из ПФЛ, четырёх — из ФНЛ, и одного — из РПЛ (22 человека). Это 15-й результат по России. Для сравнения: выпускников-москвичей, профессионально занимающихся футболом, — более 400 человек. К занимающему второе место Краснодарскому краю авторы отнесли примерно 150 футболистов. Профессионалов-петербуржцев — 121. При этом нет ни одного региона, к которым бы не относился хотя бы один футболист-профессионал.

По критерию «массовый футбол» Прикамье — один из аутсайдеров (занимает десятое место с конца рейтинга). По мнению авторов исследования, в регионе футболом на любительском уровне занимаются 0,98% населения. Для сравнения: у аутсайдера — Смоленской области — этот показатель составляет 0,63%. А у лидера — Дагестана — 5,95%.