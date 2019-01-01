Дмитрий Енцов журналист Накануне матча с «Пармой» уволен главный тренер баскетбольного «Зенита» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: БК «Зенит»

Руководство баскетбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) 12 февраля расторгло контракт с главным тренером — испанцем Жоаном Плазой, который работал с командой второй сезон. Причиной стало неудачное выступление команды в нынешнем сезоне.

В Единой лиге ВТБ команда находится на 11-й строчке, одержав шесть побед и проиграв десять матчей.

А в Евролиге расположилась на предпоследней строчке при семи победах и 17 поражениях.

При этом команда проиграла последние шесть матчей подряд во всех турнирах.

Напомним, в матче первого круга «Зенит» у себя дома уступил и пермской «Парме» — 80:86.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет его бывший ассистент Сергей Вознюк.

«Парма» же, напротив, в последних матчах набрала ход и одержала четыре победы подряд, занимая в Единой лиге ВТБ шестое место.

Тем не менее в ближайшем матче «Парма» — «Зенит» букмекерские конторы, пусть не явно, но отдают предпочтение команде из Санкт-Петербурга. Если на победу пермяков коэффициент на победу составляет 2.75 (то есть при ставке в 100 руб. можно вернуть обратно 275 руб.), то коэффициент на победу питерцев составляет 1.45. При этом букмекеры считают, что матч будет упорным, потому что дают «Парме» фору всего в пять очков.

Матч пройдёт в пермском УДС «Молот» в пятницу, 14 февраля. Начало — в 19:30

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