Григорий Серёдкин ХК «Молот-Прикамье» уступил челябинскому «Челмету» Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье» прервал трёхматчевую серию побед. Пермяки на выезде уступили челябинскому «Челмету» со счётом 2:1.

Гости открыли счёт встречи, но затем пропустили сначала в первом, а потом и во втором периоде. До конца матча счёт не изменился — 2:1 в пользу хозяев льда. Шайбой в составе «молотобойцев» отметился Артур Чувиляев.

Следующий матч команда Павла Десяткова проведёт 14 февраля в Орске, где сыграет с местным ХК «Южный Урал».

Напомним, после 50 матчей регулярного чемпионата «Молот-Прикамье» потерял шансы на выход в плей-офф чемпионата ВХЛ 2019-2020. Сейчас пермские хоккеисты занимают 20-е место в турнирной таблице и имеют в активе 52 очка.