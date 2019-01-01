Дмитрий Енцов журналист В Прикамье коттеджи и таунхаусы выросли в цене Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитики портала «Авито Недвижимость» проанализировали динамику цен на коттеджи и таунхаусы в регионах России по итогам четвёртого квартала 2019 года.

В Пермском крае цена 1 кв. м коттеджа по сравнению с четвёртым кварталом 2019 года выросла на 4% и составила 30 тыс. руб. Этот показатель ниже, чем в среднем по России (32,1 тыс. руб.). Среди 25 исследованных регионов Пермский край занимает 16-е место.

Самый дорогой «квадрат» в коттеджах — в Камчатском крае (55,7 тыс. руб.), самый дешёвый — в Ростовской области (24,2 тыс. руб.).

По итогам квартала, в Прикамье также на 4% выросла средняя цена на «квадрат» в таунхаусах. Теперь она составляет 34,4 тыс. руб. По этому показателю Прикамье уступает среднероссийскому ценнику (37,7 тыс. руб.) и занимает 13-е место из 25 регионов.

Самые дорогие таунхаусы — в Камчатском крае (80 тыс. руб.), самые дешёвые — в Удмуртии (29 тыс. руб.).