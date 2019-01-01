Григорий Серёдкин Доход эндаумент-фонда ПГНИУ в 2019 году составил 1,4 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Доход Фонда целевого капитала ПГНИУ впервые превысил сумму в 1 млн руб. и составил за 2019 год 1 млн 481,4 тыс. руб. Сумма в два раза превышает показатель 2018 года.

Всего, по итогам 2019 года, объём Фонда целевого капитала составляет 13 млн руб., включая прибыль. На его пополнение в 2019 году был перечислен 1 млн руб.

Приоритетным направлением в распределении дохода остались тревел-гранты для молодых учёных ПГНИУ. На это направление фонд передаст 165 тыс. руб. На развитие университетских музеев напрявят 91,5 тыс. руб., на развитие ботанического сада им. профессора А. Г. Генкеля. — 113 тыс. руб.

Впервые за счёт эндаумент-фонда будет выплачена стипендия им. профессора Олега Подвинцева. Вручение стипендии на конкурсной основе планируется в апреле и декабре 2020 года. Это стало возможным благодаря поддержке выпускников и коллег Олега Подвинцева, которые внесли в эндаумент целевой взнос в размере 300 тыс. руб. В 2020 году фонд направит на выплату стипендии суммарно 45 тыс. руб.

Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ, председатель правления Фонда целевого капитала Пермского университета:

— В этом году наша управляющая компания показала высокий процент доходности, что, в свою очередь, позволило увеличить доход. Важно отметить, что по прогнозам мы ожидали доходность на уровне до 8—9%, но экономически сложился более оптимистичный сценарий для нашей инвестиционной стратегии.

Кроме того, правление фонда впервые решило не изымать весь доход от доверительного управления, а направить 500 тыс. руб. обратно в эндаумент, чтобы деньги принесли больший доход и уже в следующем году их можно было направить на реализацию более крупного инфраструктурного проекта.

Напомним, Фонд целевого капитала Пермского университета был зарегистрирован 7 апреля 2014 года в целях дополнительного финансового обеспечения инициатив ПГНИУ. Доход фонда за пять лет существования превысил 3 млн руб.