Дмитрий Енцов журналист Дмитрий Махонин: На дополнительные расходы будет направлено 12 млрд руб. Средства сложились из налогов и экономии на торгах Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин 12 февраля провёл первое заседание регионального правительства в качестве его председателя.

В рамках заседания он заявил, что в результате конкурсных процедур и налоговых поступлений образовались «свободные» 12 млрд руб., которые будут включены в поправки регионального бюджета.

В частности, дополнительные средства будут направлены на расселение аварийного жилья, социальные выплаты, решение проблем дольщиков, ремонт дорог, проведение мероприятий 300-летия Перми и доукомплектацию детских садов.

Точные суммы будут обозначены в поправках в бюджет, которые будут внесены на рассмотрение законодательного собрания 17 февраля. Голосование по ним планируется на мартовском пленарном заседании.