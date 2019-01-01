За сутки количество подписчиков врио губернатора Прикамья в Instagram увеличилось на 6 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

В официальном аккаунте врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Instagram— @mahonindn — на утро 12 февраля насчитывается уже 23,9 тыс. подписчиков. 11 февраля их было около 18 тыс.

Напомним, Дмитрий Махонин воспользовался Instagram-аккаунтом предыдущего главы региона Максима Решетникова, чтобы пригласить читателей в свой аккаунт. Ранее Максим Решетников сообщил, что передаёт свой Instagram со 105 тыс. подписчиков Дмитрию Махонину, так как аккаунт заводился именно для губернатора Пермского края. Однако Дмитрий Махонин предложением не воспользовался и обозначил свой аккаунт как принадлежащий губернатору Пермского края, опубликовав в нём запись о некачественной уборке снега.

Дмитрий Махонин был назначен врио губернатора 6 февраля. На утро 10 февраля в его аккаунте было 5,5 тыс. подписчиков.