Евгения Пастухова выпускающий редактор Иван Мехоношин вновь заявился на конкурс по отбору главы Кудымкара Поделиться Поделиться Твитнуть

В Кудымкаре 11 февраля завершился срок подачи документов на конкурс по отбору главы этого городского округа. На конкурс заявились глава округа Иван Мехоношин, его заместители Евгений Гусельников и Наталья Стоянова, начальник отдела образования администрации Кудымкара Сергей Калин, директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалёв, заместитель главы администрации Степановского сельского поселения Андрей Хромцов.

Напомним, конкурс проводится в третий раз. В первый раз, в октябре 2019 года, Иван Мехоношин не прошёл во второй тур. А Леонид Ковалёв, на которого делали ставку краевые власти, не набрал нужного числа голосов. В конце декабря состоялся второй конкурс, и Мехоношин, подав заявку, снял свою кандидатуру в день заседания конкурсной комиссии. Но и это не помогло Ковалёву получить поддержку депутатов.

Конкурс намечен на 3 марта.



