Выборы главы Кудымкара назначены на 3 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Повторные выборы главы Кудымкара назначены на 3 марта. Об этом сообщает «Парма Новости».

Напомним, 27 декабря второй тур конкурса по отбору главы Кудымкара был признан несостоявшимся. В него вышли директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалёв и заместитель главы администрации Степановского сельского поселения Андрей Хромцов. За кандидатуру Леонида Ковалёва голоса отдали семь депутатов, тогда как для победы необходимо восемь голосов. Повторное голосование завершилось с тем же результатом. Ранее действующий глава территории Иван Мехоношин снял свою кандидатуру с конкурса. Первая процедура выборов также закончилась их срывом.