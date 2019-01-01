«Единая Россия» выразила поддержку Дмитрию Махонину Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в расширенном заседании президиума регионального политического совета партии «Единая Россия».

По его словам, профицитный бюджет, сформированный ранее, гарантия исполнения социальных обязательств перед жителями Прикамья. Как отметил Дмитрий Махонин, важно поддерживать социальную справедливость. Это приоритет. Нужно, чтобы каждый житель региона, а не только в крупных городах, получал качественные медицинские и образовательные услуги.

«Где бы человек ни жил, он должен чувствовать себя в равных условиях. Врачи могут выезжать в территории проводить операции, учителя лучших учебных заведений могут выезжать на места, — обозначил глава региона. — Нам нужно не просто обеспечить специалистами медицинские и образовательные учреждения, нам нужно поменять психологию специалистов. Например, медик должен понимать, что он не просто сутки отрабатывает, он должен следить за здоровьем людей. Мы должны создать центр компетенций, чтобы транслировать опыт лучших врачей по всему краю».

Также Дмитрий Махонин обозначил важность соблюдения строительства всех социальных объектов, чтобы все строилось в сроки, в максимальном количестве. Глава Пермского края подчеркнул, что важно не забывать про старшее поколение: здесь будет продолжен адресный подход к решению их вопросов.

Лидер краевых единороссов Вячеслав Григорьев рассказал о работе регионального отделения партии: структуре, численности, руководящих органах, результатах выборных кампаний различных уровней, а также о реализации партийных и контроля реализации национальных проектов в регионе.

«На данный момент в модуль «Мониторинг национальных проектов» в Пермском крае внесено 158 объектов и 17 мероприятий в рамках реализации нацпроектов. За каждым объектом закреплены депутаты Госдумы, Законодательного собрания, а также представительных органов местного самоуправления. Обратную связь с жителями по реализации нацпроектов позволяет поддерживать новый портал «Нацпроектами глазами людей. Сегодня этот проект уже начал работать в нашем регионе», — отметил Вячеслав Григорьев.

Вопросы от членов Президиума к главе региона касались доступности мобильной связи в территориях края, строительства объектов социальной инфраструктуры, развития массового спорта, укрупнения муниципалитетов, ЖКХ, взаимодействия с Правительством в части реализации партийных программ и национальных проектов; большой блок вопросов касался сферы здравоохранения. Дмитрий Махонин обозначил приоритеты в данных отраслях, отметив, что по ряду направлений предстоит еще углубиться в региональную повестку. Также глава региона пригласил к активному сотрудничеству единороссов для решения поднятых проблем.

«Партия «Единая Россия» будет вашей опорой на выборах, и мы готовы работать вместе, чтобы жизнь наших земляков становилась лучше год от года», — подытожил секретарь реготделения Вячеслав Григорьев.