Дмитрий Енцов журналист Из-за нарушений мер безопасности приостановлена работа спортивного центра «Гайва» Поделиться Поделиться Твитнуть

Совместная проверка прокуратуры Орджоникидзевского района Перми, Госпожнадзора и Роспотребнадзора выявила нарушения в функционировании спортивного центра «Гайва» (пер. 2-й Дубровский, 6.), расположенного в цокольном этаже жилого пятиэтажного дома.

В частности, установлено, что отделка помещений выполнена из горючих материалов, отсутствуют окна, нет естественного освещения, в душевых не предусмотрена вытяжная вентиляция, система механической приточно-вытяжной вентиляции зала для тренировок не паспортизирована, уборка помещений проводится не более трёх раз в неделю. Кроме этого, работники спортивного клуба не имели профессиональной подготовки, не прошли аттестацию, а также не имели медицинских книжек.

Как уточнили в краевой прокуратуре, в районный суд направлен иск о запрете эксплуатации центра. В качестве обеспечительных мер судом принято решение о приостановке деятельности организации.