В Прикамье проверят цены на медицинские маски Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому минздраву контролировать наличие в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов. Поддержку краевому минздраву окажет Управление ФАС по Пермскому краю, которое проверит действия аптек, поднявших цены, в том числе на предмет сговора. Об этом сообщает телекомпания «ВЕТТА».

По словам Дмитрия Махонина, «в период эпидемии ОРВИ и гриппа важно не допускать наживы на людях, цены должны оставаться рыночными».

При обнаружении завышенных цен на озвученные товары жители Прикамья могут обращаться в краевое управление Росздравнадзора — у ведомства есть полномочия для организации контрольных закупок и привлечения нарушителей к административной ответственности.