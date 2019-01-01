В Перми вновь открылся книжный магазин «Юникстор» Поделиться Поделиться Твитнуть

Владельцы магазина книг и канцтоваров «Юникстор» сообщили о состоявшемся техническом открытии. Магазин теперь работает на ул. Сибирской, 46.

Напомним, в начале января 2020 года магазин закрылся на ул. Малой Ямской. Тогда директор магазина Александр Палкин пояснил, что причиной стала отмена единого налога на вменённый доход.

«В текущей конфигурации мы не вписываемся в патент по площади. Переход на упрощённую систему налогообложения сам по себе увеличивает налоговую нагрузку плюс влечёт за собой рост затрат на ведение бухгалтерии. Всё это поднимает точку безубыточности, а на фоне спада продаж мы не можем себе это позволить», — сообщил Александр Палкин.

Позднее он отметил, что откроет магазин под изменённым именем и в другом месте. Также будет изменён ассортимент.