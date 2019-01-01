Книжный магазин Uniqstore будет открыт под новым именем Поделиться Поделиться Твитнуть

Книжный магазин Uniqstore будет вновь открыт в новом формат на ул. Сибирской. Об этом сообщил его совладелец Александр Палкин.

Напомним, в начале января владельцы магазина на ул. Малой Ямской сообщили о его временном закрытии. Владельцы уточнили, что причинами являются спад продаж и отмена ЕНВД.

Как пояснил Александр Палкин, магазин будет открыт под новым именем — «Юникстор». «Это позволит нам поменять название, не меняя его. Обновлённая айдентика и лучшая читаемость, но узнаваемое название».



