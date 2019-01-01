Владельцы книжного магазина Uniqstore объявили о его закрытии Поделиться Поделиться Твитнуть

Книжный магазин Uniqstore закроется в конце января. Такое сообщение его владельцы распространили в социальных сетях. Магазин работал более шести лет.

«25 января мы будем работать последний день на Малой Ямской, это ваша последняя возможность сделать фото в интерьере магазина Uniqstore, ставшего привычным.

Где мы откроем свои двери обновлёнными и когда это случится, мы не знаем. Нынешнее решение — это не переезд в новое готовое место, а пауза в нашей работе. Мы решили остановиться, чтобы подумать», — сообщили представили магазина.

В связи с закрытием в Uniqstore пройдёт распродажа: на книги будет действовать скидка от 25% до 50%.