«Гортранс» создал комиссию для контроля работы перевозчиков Поделиться Поделиться Твитнуть

На базе МКУ «Гортранс» создана контрольно-ревизорская служба, которая следит за работой перевозчиков. Помимо проверки транспортных средств ревизоры контролируют работоспособность валидаторов, факт приёма к оплате транспортных или банковских карт и льготных проездных документов.

Ежемесячно сотрудники подразделения проверяют все автобусные маршруты на соответствие требованиям безопасности, чистоту кузова и салона, наличие актуальных информационных объявлений и других пунктов договоров.

Напомним, в апреле мэрия начнёт заключать с перевозчиками новые контракты, которые предусматривают ужесточение требований к качеству обслуживания и состоянию подвижного состава.

К маршрутам, которые уже работают по новым контрактам, применены жёсткие требования. Так, например, на водителя и кондуктора накладывается штраф за курение на рабочем месте или разговоры по сотовому телефону, а транспортное средство проверяется по 20 пунктам требований, в отличие от 14, применяемых к перевозчикам, работающих по старым контрактам.

Сотрудники осуществляют проверку как по графику, так и внепланово — по факту обращения жителей. Обратиться с сообщением о некачественно оказываемой услуге можно по телефону 250-25-50.