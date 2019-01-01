Транспортная полиция Приволжья раскрыла три преступления о незаконном обороте оружия Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу подвело итоги работы за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Пермскому краю.

По итогам оперативно-служебной деятельности было зарегистрировано 2309 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, возбуждено 313 уголовных дел, раскрыто 219 преступлений. Кроме того, раскрыто 10 преступлений прошлых лет. Напомним, ранее было раскрыто преступление 17-летней давности.

Наибольший удельный вес составили преступления по линии уголовного розыска — 145 фактов, из которых 128 раскрыты. Второе место занимают преступления по линии незаконного оборота наркотиков — 48 фактов, раскрыто 27. На третьем месте — преступления в сфере экономики — 46 фактов, из них 10 — коррупционной направленности, 11 фактов — взяточничества. 35 экономических преступлений раскрыты, 23 лица привлечены к уголовной ответственности. Также выявлены девять преступлений экономической направленности, совершённых в составе организованной преступной группы, по которым к уголовной ответственности привлечены три лица.

По линии незаконного оборота оружия зарегистрировано шесть преступлений, из которых три раскрыты.