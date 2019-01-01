Григорий Серёдкин Пермские следователи раскрыли убийство 17-летней давности Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские следователи раскрыли преступление, которое было совершено 17 лет назад. Об этом сообщает ТК «ВЕТТА 24».

Летом 2002 года в Мотовилихинском районе Перми около станции Славянова было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, ночью 4 июля 2002 года потерпевший со своей подругой шли вдоль железнодорожных путей, где встретили трёх молодых людей. В результате возникшего конфликта один из молодых людей нанёс мужчине смертельное ножевое ранение в область шеи.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Спустя 17 лет следствие установило причастное к убийству лицо. Им оказался житель Перми, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним.

Следователи собрали доказательства вины пермяка в совершении преступления. В скором времени виновный предстанет перед судом.