Филиал «Азот» в 2020 году выделит на экологические проекты 206 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» планирует выделить 206 млн руб. на реализацию экологических проектов, что в два раза больше, чем в 2019 году. Работа по проектам уже ведётся. В начале 2020 года на предприятии смонтирована насосная установка для сжигания отработанных масел. Проект направлен на снижение воздействия на окружающую среду.

Новое оборудование установлено в цехе высших алифатических аминов (ВАА). Задача насосной установки — производить откачку нефтепродуктов из любых ёмкостей и отправлять их в печь сжигания отходов. Там происходит термическое разложение отработанных масел и других отходов до безопасных компонентов. Процесс сжигания отработанных масел в печи позволит сэкономить природный газ, который раньше постоянно использовали для поддержания работы печи. По подсчётам экологов, ежегодно для бесперебойной работы оборудования на «Азоте» используется 237 тонн масла. Путём механизации процесса сжигания отходов производства снижается риск попадания нефтепродуктов в почву и сточные воды. Работа насосов даёт возможность непрерывного производства и исключает риск пролива топлива.

Также в филиале «Азот» планируется реализация целого ряда проектов. Один из них — реконструкция аэротенка — смесителя цеха очистки стоков (ЦОС) под аэротенк — биореактор. Аэротенк-биореактор позволит интенсифицировать процессы биологической очистки сточных вод предприятия. В результате внедрения проекта появится биореактор, который обеспечит снижение концентраций азотсодержащих загрязнений в очищенной воде. В области охраны окружающей среды также разрабатывается система автоматического контроля выбросов в атмосферу. Новый механизм будет обеспечивать автоматизацию измерений, контролировать учёт показателей выбросов и передавать необходимую информацию в государственный реестр промышленных объектов. Ещё один значимый проект, реализация которого запланирована в текущем году, — приобретение и установка пульсационной центрифуги в цехе нитрит-нитратных солей (ННС). Внедрение нового оборудования позволит снизить концентрацию нитрит-иона и нефтепродуктов, поступающих со сточными водами от подразделения в промышленный канал.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера по экологии филиала «Азот» АО «ОХК» УРАЛХИМ»:

— Компания «УРАЛХИМ» уделяет особое внимание природоохранной деятельности. Проекты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, являются стратегическими. Сумма инвестиций филиала «Азот» в экологию в текущем году увеличится в два раза по сравнению с прошлым годом. Предприятие работает строго в рамках природоохранного законодательства. В настоящее время готовится ежегодный экологический отчёт, который традиционно будет представлен специалистам и широкой общественности.

Источник - пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»