100 тыс. пермяков перешли на оплату проезда транспортными картами и льготными документами Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках акции в сети магазинов «СемьЯ» транспортные карты купили порядка 30 тыс. пермяков. Таким образом, обладателями транспортных карт стали 55 тыс. человек, ещё 46 тыс. горожан пользуются льготными проездными документами. Кроме того, в среднем порядка 75 тыс. операций по оплате проезда в будний день совершается банковской картой.

Напомним, продажа транспортных карт началась 1 декабря в Центральных кассах и отделениях «Почтобанка». За первые два месяца было продано 13 тыс. карт. 1 февраля с введением тарифного меню и возможностью экономить на проезде в общественном транспорте спрос на транспортные карты значительно возрос. В связи с этим администрация Перми запустила продажу карт в сети супермаркетов «СемьЯ».

Эта мера помогла удовлетворить спрос пассажиров общественного транспорта. Если 5 февраля через сеть магазинов было реализовано более 9 тыс. транспортных карт, то сейчас уровень продаж пошёл на спад: 9 февраля было продано около 1 тыс. карт.

Всего же на сегодняшний день обладателями транспортных карт стали 55 тыс. человек. Совершено 94,2 тыс. пополнений на общую сумму 19,1 млн руб. Уровень оплаты безналичным способом сегодня достигает 32—33%.