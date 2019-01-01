Врио губернатора Дмитрий Махонин возглавил краевое правительство Аналогичным образом регионом управлял и Максим Решетников Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин, назначенный 6 февраля врио губернатора Пермского края, сам возглавил краевое правительство. Указ об этом подписан 8 февраля, подтвердили «Новому компаньону» в пресс-службе губернатора.

Ранее временным и. о. председателя правительства была Ольга Антипина. Предыдущий губернатор Максим Решетеников также сам возглавлял правительство. 21 января Максим Решетников был назначен министром экономразвития РФ.