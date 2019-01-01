Дмитрий Енцовжурналист
Летающая лыжница из Пермского края выиграла Континентальный кубок
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Уроженка Чайковского Ксения Каблукова в минувшие выходные выиграла Континентальный кубок сезона-2019/2020.
Финальные этапы прошли в немецком Борттероде. Каблукова в субботу стала второй, а в воскресенье — победительницей.
На четырёх этапах она не опускалась ниже третьего места. Итоговое количество набранных баллов — 385 — позволило ей стать первой в рамках всего Континентального кубка.
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