Дмитрий Енцов журналист Летающая лыжница из Пермского края выиграла Континентальный кубок Поделиться Поделиться Твитнуть

Уроженка Чайковского Ксения Каблукова в минувшие выходные выиграла Континентальный кубок сезона-2019/2020.

Финальные этапы прошли в немецком Борттероде. Каблукова в субботу стала второй, а в воскресенье — победительницей.

На четырёх этапах она не опускалась ниже третьего места. Итоговое количество набранных баллов — 385 — позволило ей стать первой в рамках всего Континентального кубка.