Дмитрий Енцов журналист Суд отклонил апелляцию на арест управляющего мини-гостиницами «Карамель» Сергей Щербаков останется в СИЗО до 20 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд 7 февраля оставил в силе решение Свердловского районного суда — управляющий мини-гостиницами «Карамель» Сергей Щербаков останется в СИЗО до 20 марта 2020 года.

Напомним, 31 января суд постановил арестовать Щербакова. Его обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Суд согласился с доводами следствиями, что обвиняемый может повторно скрыться, воздействовать на участников дела или уничтожить доказательства.

Щербаков был задержан 30 января в екатеринбургском аэропорту Кольцово. По данным следствия, в 2016 году Щербаков организовал незаконную перепланировку подвального помещения (принадлежит его отцу), в котором организовал мини-гостиницу, по мнению следствия, «не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья».

Ночью 20 января 2020 года в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв на сетях, из-за которого мини-отель затопило горячей водой, в результате чего погибли пять постояльцев, ещё трое получили ожоги.