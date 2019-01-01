Дмитрий Енцов журналист По итогам 2019 года в Прикамье следователи зарегистрировали 13,5 тыс. преступлений Поделиться Поделиться Твитнуть

СУ СК РФ по Пермскому краю подвело предварительные итоги за 2019 год. Всего в регионе зарегистрировано 13,5 тыс. преступлений, которые поступили в базу следственного управления.

По итогам их рассмотрения заведено 2,8 тыс. уголовных дел. В производстве у следователей находилось 4,5 тыс. дел.

В 2019 году раскрываемость убийств составила 95,5%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего, — 98,4%, изнасилований — 100 %.