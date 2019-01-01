Дмитрий Енцов журналист На рынке арендуемого жилья Перми доля посуточной аренды не превышает 30% Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми среди всего арендуемого жилья подавляющее большинство занимает доля продолжительной аренды – 71,4% от всего объёма сдаваемого жилья. Соответственно, 28,6% составляет доля жилья, арендуемого на сутки. Такие данные предоставили аналитики портала о недвижимости domofond.ru.

По этому показателю Пермь занимает срединное положение среди городов-миллионников и 43-е место среди 78 исследованных городов.

При этом в трёх городах России доля посуточной аренды превышает долгосрочную: в Якутске (здесь более 82% — именно краткосрочная аренда), Чите и Владивостоке.

Кроме того, в списке городов выделяется Грозный, где очень маленькая доля посуточной аренды —примерно 3%.