Дмитрий Енцов журналист Пермская квартира вошла в ТОП-10 самых больших в ПФО Поделиться Поделиться Твитнуть

Квартира в пермской новостройке вошла в число десяти самых больших по площади, выставленных на продажу в Приволжском федеральном округе (ПФО).

Согласно результатам исследования аналитиков портала о недвижимости ЦИАН, в рейтинг попала квартира площадью 178,3 кв. м, расположенная в городской резиденции «Слудская». Она заняла седьмое место по округу.

Из особенностей – почти 54 кв. м от общей площади занимают прихожая и коридор без окон. Стоимость квартиры – 17,78 млн руб.

Самая большая квартира ПФО, выставленная на продажу, находится в казанском ЖК «Европейский». Её площадь – 384,3 кв. м. Стоимость – 65,2 млн руб.