Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» одержал третью домашнюю победу подряд Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье» в заключительной домашней игре регулярного чемпионата ВХЛ со счётом 4:1 обыграл тюменский «Рубин». Эта победа стала для «молотобойцев» третьей подряд и пятой в последних шести матчах.

Шайба Дениса Скатова в первом периоде вывела хозяев вперёд. В конце второй части игры гости восстановили равенство, однако спустя 40 секунд Артур Чувиляев вновь оставил «Рубин» в статусе догоняющих.

В начале третьего периода большинство реализовал Иван Иванов, а окончательный счёт в игре точным броском установил Денис Сандер.

Напомним, вход на игру был свободным. Матч посетили 6352 болельщика. Ранее «молотобойцы» в родных стенах обыграли ангарский «Ермак» и ханты-мансийскую «Югру».

Ближайший матч «Молот-Прикамье» проведёт 12 февраля в Челябинске, где откроет финальную выездную серию чемпионата встречей с местным «Челметом».