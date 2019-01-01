«Единая Россия» предложила минздраву и МВД изменить порядок медосвидетельствования водителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Правозащитный центр «Единой России» предложил министерству здравоохранения РФ и министерству внутренних дел РФ изменить порядок медицинского освидетельствования водителей и определять наличие или отсутствие клинических признаков опьянения, а не сам факт наличия сильнодействующих веществ в организме. Помимо этого, предлагается закрепить нижние границы пороговых значений для определения состояния наркотического или лекарственного опьянения.

Михаил Старшинов, сопредседатель правозащитного центра партии «Единая Россия»:

— Существуют объективные примеры, когда состояние человека соответствует всем нормативным требованиям, он совершенно адекватен и способен управлять автомобилем. Но в соответствии с законом результат его анализов можно трактовать так, что он будет признан виновным в употреблении сильнодействующих веществ.

Координатор движения автомобилистов «Общество Синих Ведёрок» Петр Шкуматов подчеркнул, что в таких случаях водителей привлекают к ответственности после того, как в организме обнаружен запрещённый препарат, который не привёл к появлению признаков опьянения.

По мнению замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая, при изменении порядка освидетельствования важно соблюсти баланс между правом человека на управление транспортным средством и безопасностью дорожного движения.

Главный внештатный нарколог минздрава Евгений Брюн согласился с тем, что пороги по ряду веществ занижены:

«Известны случаи, когда булка с маком давала в анализах уже какую-то концентрацию опиатов. Приходилось на дорогостоящем оборудовании доказывать, что это не наркотические вещества. Такие моменты нужно учитывать юридически», — считает Брюн.

Дмитрий Аликин, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Пермском крае:

— Я уверен в правильности принятия данной инициативы. Примеров в жизни масса, когда человек лишился прав и даже работы из-за съеденной булочки с маком или выпитого лекарства для сердечников. А иногда автомобиль является не только средством передвижения, но и средством существования (например, если человек работает водителем, либо в семье имеется инвалид, которого необходимо перевозить). В связи с этим могу сказать, что изменение порядка медицинского освидетельствования является необходимым, тем более, если имеется оборудование, позволяющее определить степень содержания наркотических веществ в крови, то их нужно использовать обязательно.