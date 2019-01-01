Бывший губернатор Прикамья пообещал помогать нынешнему врио Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников поздравил нового главу региона Дмитрия Махонина с назначением:

Поздравляю Дмитрия Николаевича. Он пермяк, никогда связь с краем не терял — понимает потребности жителей. Уверен, сможет продолжить все ключевые инфраструктурные проекты, которые так ждут жители региона. Буду помогать.

Также Максим Решетников добавил, что вновь проведёт прямой эфир в Instagram — 7 февраля в 17:00.

Напомним, Максим Решетников регулярно общался с жителями Пермского края в Instagram во времена руководства регионом. 21 января Максим Решетников был назначен министром экономразвития РФ. Врио губернатора Пермского края стал Дмитрий Махонин.