Дмитрий Махонин прибудет в Пермь вместе с Максимом Решетниковым Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин может прибыть в Пермь 7 февраля вместе с бывшим главой региона РФ Максимом Решетниковым. Источник «Нового компаньона» в краевом правительстве визит характеризует как «возможный».

Представление нового главы региона назначено на 14:00.

Напомним, Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Пермского края 6 февраля. Максим Решетников покинул эту должность 21 января после назначения на пост министра экономического развития РФ.