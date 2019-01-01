Дмитрий Енцов журналист По итогам 2019 года Пермский край по строительству жилья занял шестое место в ПФО Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам 2019 года, в Пермском крае введено в эксплуатацию 1,113 млн кв. м многоквартирного и индивидуального жилья. По данным аналитиков ЦИАН, этот показатель — шестой среди 14 регионов Приволжского федерального округа (ПФО).

Лидером в округе стал Татарстан (2,6 млн кв. м), далее следуют Башкортостан (2,3 млн), Самарская (1,8), Нижегородская (1,4), Саратовская (1,2) области.

Аутсайдером в округе стала Мордовия (349 тыс. кв .м).

В масштабах России лидерами по вводу жилья стали Московская область (8,6 млн кв. м), Москва (5), Краснодарский край (4,5) и Санкт-Петербург (3,5).

Меньще всего построено в Магаданской области — всего 9 тыс. кв. м.